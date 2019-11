Juve: Ronaldo e Sarri alla Continassa

TORINO, 19 NOV - Cristiano Ronaldo è rientrato alla Continassa, centro di allenamento della Juventus, dopo gli impegni con il Portogallo che ha centrato la qualificazione a Euro2020. L'attaccante portoghese, molto atteso dopo le polemiche nate in seguito alla sostituzione con il Milan e smorzate dalle sue dichiarazioni di domenica scorsa e dai quattro gol realizzati contro Lituania e Lussemburgo, si è presentato al Jtc bianconero dove c'era anche il tecnico Maurizio Sarri. CR7 proverà a tornare a sorridere anche in bianconero, magari già dalla sfida di sabato a Bergamo contro l'Atalanta: prima però ci sarà il probabile incontro con Sarri e con lo spogliatoio bianconero. E' possibile che Ronaldo e i suoi compagni si ritrovino a cena, forse già domani sera, per una serata 'chiarificatrice'.