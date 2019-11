Ciclismo: Bennati annuncia il ritiro

AREZZO, 19 NOV - A 39 anni l'aretino Daniele Bennati si ritira. "Troppo mal di schiena. Scendo dalla bici, ma mi aspetta la vita", ha commentato nella notte sui propri profili social Instagram e Twitter. Velocista, trionfatore di tappa in tutti i grandi giri e pilastro della Nazionale azzurra, a 39 anni ha deciso di lasciare l'attività agonistica, a causa del mal di schiena che da tempo lo tormenta. Nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo), Daniele Bennati ha alle spalle un curriculum ricco di soddisfazioni, con 54 successi in carriera da prof tra cui tre tappe al Giro d'Italia, due al Tour de France e sei alla Vuelta. Tra il 2007 e il 2008 le grandi affermazioni nella Grande Boucle e nella Corsa rosa: nel 2008 si è portato a casa la maglia ciclamino della classifica a punti. Ha indossato l'azzurro della Nazionale Juniores, Under 23 e della Nazionale maggiore. Con l'Italia ha partecipato a sette spedizioni mondiali, la prima nel 2002 a soli 22 anni, anche se da riserva, poi da titolare nel 2005, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2017.