Miccichè, lavorato a riforma del calcio

MILANO, 19 NOV - ''Ho lavorato in questi mesi per la trasformazione del calcio, aggiungendo ai valori agonistici e sportivi quelli di credibilità societaria economica e prospettica. Ciò è indispensabile e propedeutico per l'arrivo di nuovi e seri investitori, nuove e grandi corporation in qualità di sponsor, nuova credibilità nei mercati finanziari'': Gaetano Miccichè rivendica i risultati ottenuti da presidente della Lega Serie A in una dichiarazione nella quale annuncia le proprie dimissioni a seguito delle indiscrezioni sugli esiti dell'istruttoria della Figc.