Commisso, bellissima l'Italia di Mancini

FIRENZE, 19 NOV - "Bellissima Italia da record. Grazie Mister Mancini per aver riacceso la passione e l’entusiasmo in tutti gli italiani, specialmente in quelli che vivono fuori dal nostro Paese, l'amore per gli azzurri". Attraverso i profili social della Fiorentina il presidente del club viola Rocco Commisso ha voluto mandare un messaggio di elogi e congratulazioni al commissario tecnico e a tutta la Nazionale dopo la goleada inflitta all'Armenia: "Congratulazioni speciali poi al nostro Federico Chiesa per la sua eccellente gara e il suo primo gol in azzurro".