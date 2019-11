Montella, Var? grande fiducia in Rizzoli

ROMA, 19 NOV - "E' difficile fare l'arbitro e capire tutto il regolamento ma c'è la volontà da parte di tutti: abbiamo grande fiducia in Rizzoli. Emana tranquillità e ha anche ammesso che anche loro possono sbagliare". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, al termine della riunione tra arbitri, allenatori e giocatori andata in scena a Roma dopo le polemiche di questa prima parte di campionato. "Abbassare i toni? È giusto - ha ammesso il tecnico viola - a volte esageriamo un po' perché vediamo delle cose in prospettiva diversa. L'errore si accetta molto più facilmente quando proviene dal campo e quando proviene dal Var un po' meno ma ci sono dei casi dove qualsiasi cosa decidi scontenti una parte".