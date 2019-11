Nicchi, var ? sul sito i casi critici

ROMA, 19 NOV - "Con la Var room control appronteremo anche un sito per comunicare con immediatezza i casi critici che sono capitati la domenica. Se parleranno gli arbitri a fine partita? Se diventa un clima sereno e tranquillo, perché no? Al momento, quando avremo la tecnologia a disposizione, si può iniziare a parlare di quello che è successo un attimo prima". Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi, al termine dell'incontro con allenatori e capitani di Serie A in cui il designatore di A Nicola Rizzoli ha spiegato l'interpretazione delle nuove regole. "Dobbiamo valutare i momenti e tempi - ha aggiunto il capo dell'Aia - ci sono anche alcune tematiche ed episodi che anche la commissione arbitrale deve rivedere e sviscerare nel valutare se un fatto è stato giudicato nel modo giusto o sbagliato".