Rizzoli, sbagliato in Napoli-Atalanta

ROMA, 19 NOV - "In Napoli Atalanta abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var". L'ammissione arriva dal designatore di serie A Nicola Rizzoli, interpellato direttamente dal tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in occasione dell'incontro tra arbitri, tecnici e capitani in corso a Roma. L'episodio aveva fatto andare su tutte le furie Ancelotti, anche espulso per le proteste in campo. "Bene. Sono contento, ora posso andare via…", ha replicato con una battuta il tecnico dei partenopei.