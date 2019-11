Nba, Gallinari e Belinelli ko

ROMA, 19 NOV - Nove partite e grande show nel turno di questa notte in Nba. Male gli azzurri Danilo Gallinari e Marco Belinelli, i rispettivi team Oklahoma e Spurs sono usciti sconfitti dalle sfide con i Clippers (90-88) e i Mavericks (117-110). Per i Thunder è la quinta sconfitta esterna di fila, 14 punti di score per Gallinari. Continua la serie nera degli Spurs, all'ennesimo ko, propiziato stanotte da un Luka Doncic in formato speciale, 42 punti all'attivo (con 11 rimbalzi e 12 assist). Sorridono invece i Rockets di James Harden, all'ottavo successo di fila, ai danni di Portland (132-108) e la solita prestazione spettacolare del 'barba' che infila 36 punti. Bene anche i Bucks che con i 33 punti del greco Giannis Antetokounmpo dominano e liquidano i Chicago Bulls per 115-101. Larga vittoria anche dei campioni in carica, i Toronto Raptors, che hanno superato gli Hornets per 132-96. Ancora un stop per Phoenix, rivelazione d'inizio stagione, battuta da Boston per 99-85.