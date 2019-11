Genoa: intervento riuscito per Kouamé

GENOVA, 18 NOV - Intervento riuscito per Christian Kouamé che a Villa Stuart a Roma è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro che si era infortunato la settimana scorsa durante la Coppa D'Africa Under 23. Il giocatore già da domani inizierà il lungo percorso di riabilitazione che dovrebbe durare circa sei mesi. Possibile un suo ritorno in campo per le ultime gare della stagione come ha dimostrato il compagno di squadra Stefano Sturaro che la scorsa settimana è tornato in campo, seppur in amichevole, a poco più di sei mesi dall'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore subito il 3 maggio scorso.