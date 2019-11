Nuoto: azzurre sincro in video Antonacci

ROMA, 18 NOV - Campionesse in acqua e ora lanciate nella musica. Le azzurre del nuoto sincronizzato sono le protagoniste del video del nuovo brano di Biagio Antonacci "Ci siamo capiti male" che anticipa l'album "Chiaramente visibili dallo spazio". Nel videoclip, online da oggi, partecipano le ragazze della Nazionale vice campionesse del mondo, che a Gwangju hanno conquistato la medaglia d'argento con gli highlight routine, una specialità inedita che mette insieme il meglio degli esercizi classici attraverso spinte, coreografie a fior d'acqua. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone, Federica Sala, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Ferro e Enrica Piccoli, sono le protagoniste della performance e, come rivela il cittì Patrizia Giallombardo, stanno valutando l'ipotesi di utilizzare questo brano in uno dei prossimi impegni internazionali.