Lorenzo Lentini eletto consigliere Fisu

ROMA, 18 NOV - Nel corso della 36/a Assemblea Generale della Fisu, svoltasi sabato a Torino, il presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, è stato eletto nel Comitato esecutivo. L'elezione nell'organo di vertice dello Sport Universitario Internazionale, avvenuta con una larga maggioranza dei voti (94 su 129) rappresenta il riconoscimento del ruolo che compete all'Italia non solo per la sua Storia Sportiva (socio fondatore della Fisu di cui Primo Nebbiolo è stato presidente fino al 1977), ma anche per il lavoro quotidiano (solo da ultimo la Universiade Estiva Napoli 2019) e la concreta proiezione verso il futuro dei giovani italiani.