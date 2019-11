Guardiola al Bayern?"Niente impossibile"

ROMA, 18 NOV - Il Bayern Monaco ha appena confermato Hansi Flick sulla panchina per il resto della stagione, dopo l'esonero di Niko Kovac, ma la dirigenza bavarese starebbe già lavorando sottotraccia per individuare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ad alimentare le voci su un possibile, clamoroso ritorno di Pep Guardiola, sotto contratto col City fino al 2021, al Bayern ci ha pensato oggi il suo agente, Josep Maria Orobitg: "Nel mondo del calcio nulla è certo, nulla è impossibile", ha detto Orobitg al sito sportivo tedesco Spox, smentendo però altre voci che vorrebbero il suo assistito un pochino disamorato della Premier: "Ho parlato con Pep mercoledì e tutto rimane uguale. È felice al City e a Manchester, dove ha un contratto", ha detto. Herbert Hainer, nuovo presidente del club dopo l'addio di Uli Hoeness, non ha esitato a celebrare Guardiola nell'ultima assemblea del club. "Guardiola è un grande allenatore, ma ha un contratto a Manchester. Però in linea di principio, vogliamo sempre il miglior allenatore".