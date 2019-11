Nba, Melli coi Pelicans firma 5 triple

ROMA, 18 NOV - Ventisette minuti in campo con i New Orleans Pelicans per Nicolò Melli e l'ala ha sfruttato l'occasione per mettersi in mostra. Al suo attivo 16 punti, con 5/7 da tre, oltre a cinque rimbalzi e tre assist. La buona prestazione di Melli ha contribuito al successo dei Pelicans, 108-100 sui Golden State Warriors.