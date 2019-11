Bonucci,un gradino e torniamo tra grandi

PALERMO, 17 NOV - "Torneremo fra le grandi d'Europa quando dimostreremo di avere fatto quel gradino che ci manca per competere con chi negli ultimi anni ha fatto al differenza a livello europeo e mondiale". Così Leonardo Bonucci in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Armenia ha risposto a chi gli ha chiesto se la Nazionale ha già colmato il gap con le grandi squadre nazionali. "Rispetto a Spagna, Francia, Germania e Inghilterra - ha proseguito il difensore - qualcosa ci manca, forse sul piano dell'esperienza. Queste squadre hanno tanti giocatori che giocano a livello europeo e noi ne abbiamo un po' meno. Ci manca solo quello, ma nient'altro per poterci arrivare presto anche noi". Bonucci ritroverà Aleksandr Karapetyan espulso nella partita d'andata per un intervento ai danni dello stesso difensore accusato poi di avere simulato. "Non ho simulato - dice Bonucci - ho preso un colpo all'occhio, mi hanno messo dei punti, è stato un gesto più istintivo che voluto".