F1: Brasile, Verstappen subito in testa

ROMA, 17 NOV - Partenza regolare nel Gran Premio del Brasile di Formula 1. Scatta in testa la Red Bull di Verstappen che partiva dalla pole, mentre perde subito una posizione la Ferrari di Vettel, da seconda a terza, passata al via dalla Mercedes di Hamilton. Comincia la rimonta la Rossa di Leclerc che dopo le prime curve è decima rispetto alla quattordicesima pizza in partenza.