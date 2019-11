MotoGp: Marquez vince anche a Valencia

ROMA, 17 NOV - Marc Marquez chiude in bellezza la stagione 2019 della MotoGp, vincendo anche il Gran premio della Comunidad Valenciana, in sella alla Honda. Lo spagnolo, che ha già conquistato il Mondiale piloti, ha preceduto sul traguardo nell'ordine il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha Srt) e l'australiano Jack Miller (Alma Pramac Racing). Quarto posto per Andrea Dovizioso (Ducati Racing Team), ottavo Valentino Rossi (Yamaha). Brividi per Zarco, che cade e viene falciato dalla moto di Lecuona. Jorge Lorenzo chiude la carriera da 13/o.