Pogba chiave United per arrivare a Bale

ROMA, 17 NOV - Il mercato di gennaio si avvicina e i top club mettono a punto le strategie per aggiustare qualcosa nelle rispettive rose. Il Manchester United sarà verosimilmente una delle società più attive fra meno di due mesi, come riportano i media inglesi. I 'Red Devils' hanno in mente di portare a Old Trafford il gallese Gareth Bale, che da settimane non viene più preso in considerazione da Zinedine Zidane nel Real Madrid, dove appare nella lista degli infortunati, salvo poi essere convocato nella Nazionale del proprio Paese. La chiave per il suo trasferimento potrebbe essere Paul Pogba, molto gradito da Zidane, che soffre l'aria di Manchester, sponda United.