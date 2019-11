F1:Brasile, Vettel 'ottimista per gara'

ROMA, 16 NOV - "Ho fatto un piccolo errore all'uscita della prima curva nel primo tentativo, ma Max si è migliorato ulteriormente, quindi la pole è sua. Sono contento della prima fila, vedremo cosa riusciremo a fare domani". Così Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gp del Brasile. "La macchina è andata bene, si è migliorata nel corso delle qualifiche, che era il nostro obiettivo - ha aggiunto il tedesco della Ferrari -. Speriamo di poter proseguire anche in ottica gara. Red Bull e Mercedes sembrano migliori nella gestione delle gomme, però se siamo lì significa che abbiamo potenza e velocità. Vediamo come si svilupperà la gara. Sono cautamente ottimista, dovrebbe essere una buona gara per noi".