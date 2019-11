Vince 27-0, allenatore viene esonerato

GROSSETO, 16 NOV - Una vittoria così clamorosa da costare la panchina all'allenatore della Invictasauro, formazione grossetana: oggi, nella partita del campionato juniores provinciali, ha vinto 27 a 0 contro il Marina. Un risultato che non è affatto piaciuto al presidente, Paolo Brogelli, e alla dirigenza della società, con conseguente esonero del tecnico e scuse agli avversari. "Abbiamo appreso con stupore e rammarico - si legge in una nota dell'Invicta - il punteggio della partita con la quale la nostra squadra juniores ha inflitto al Marina calcio 27 reti. I presupposti e i valori con i quali, da una vita, sono nel mondo del calcio giovanile, sono agli antitesi di cose del genere. L'avversario va sempre rispettato ed oggi non è avvenuto. In qualità di presidente mi scuso sinceramente con la società Marina. Comunico che il nostro direttivo ha deciso, unanime, di esonerare il signor Riccini. I nostri tecnici devono avere il compito di allenare e, sopratutto, di educare i ragazzi. Questo oggi non è avvenuto".