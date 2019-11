Spagna:Griezmann solidale con giocatrici

ROMA, 16 NOV - "Invio tutto il mio sostegno alle colleghe del calcio che sono in sciopero, perché in lotta per i propri diritti. Coraggio!". E' il tweet dell'attaccante della Francia e del Barcellona, Antoine Griezmann, che solidarizza con le calciatrici spagnole in sciopero. Le ragazze del calcio hanno deciso di fermarsi perché - fra le altre cose - chiedono un aumento dello stipendio minimo, ma anche le tutele di base, come il riconoscimento dello stato la gravidanza e le ferie.