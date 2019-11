Florenzi: Rispetto le scelte di Fonseca

ROMA, 16 NOV - "Non ho giocato per far cambiare idea all'allenatore (Fonseca, ndr), ma per Alessandro. Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. Continuerò ad allenarmi a 2 mila, come ho sempre fatto, spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà il tecnico, che in questo momento sta facendo altre scelte. E io le rispetto". Così Alessandro Florenzi, parlando a Mediaset, dopo la vittoria dell'Italia in Bosnia, nelle qualificazioni a Euro 2020. Florenzi è tornato in campo, peraltro da titolare, dopo diverso tempo, fornendo il proprio contrito alla causa azzurra nel ruolo di terzino destro. "Se devo fare il capitano devo dare l'esempio: come successo negli anni scorsi, metto la Roma davanti a me. Tutti dobbiamo stare in silenzio e lavorare, perché se lo fa il capitano tutti lo fanno di conseguenza", aggiunge Florenzi.