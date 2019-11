Perez:Real Madrid si rinnova per vincere

ROMA, 16 NOV - "Siamo in un processo di trasformazione, che ci porterà alla conquista di nuovi titoli. Abbiamo rinnovato la squadra con talento, con grandi giocatori e giovani talenti, abbiamo la fiducia in loro. Questo gruppo ha già vinto tutto ed è già una leggenda di questo club". Così Florentino Perez, presidente del Real Madrid, durante la cerimonia di consegna delle medaglie ai soci storici e alle bandiere del club 'blanco'. "Vogliamo continuare con questo sentimento di l'unità dell'intero club - aggiunge -. Questa è la nostra forza e ci ha permesso di continuare a essere leader. Questa stabilità ci consente di fare autocritica per non cadere nella compiacenza". A proposito del 'nuevo' Bernabeu, Perez ha sottolineato che "diventerà il più grande stadio del XXI secolo, un riferimento architettonico, ma anche una fonte essenziale di entrate per il futuro di Madrid. Sarà l'orgoglio dei fan del Real Madrid e anche della città".