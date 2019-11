Appendino: "Torino saprà stupire"

TORINO, 16 NOV - Torino si prepara a diventare la capitale mondiale del tennis con le Atp Finals, che ospiterà dal 2021. "Siamo qui da studenti", dice la sindaca Chiara Appendino, a Londra per il torneo che il capoluogo piemontese ha strappato alla Gran Bretagna. "Il primo anno sarà il più difficile, mi auguro che l'edizione 2021 possa stupire ed è per questo motivo - spiega - che siamo già al lavoro, prestando attenzione a tutti i particolari". "Spaventati? Per nulla, Torino ha già ospitato grandi eventi e ha dimostrato di essere in grado di fare tutto", aggiunge la prima cittadina, in conferenza stampa con il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, e con l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "E' una grandissima sfida, ma gli ingredienti per vincerla ci sono tutti", sottolinea, auspicando la costituzione entro l'anno del comitato organizzatore, "un soggetto giuridicamente riconosciuto che dovrà portare avanti quanto abbiamo già iniziato a fare".