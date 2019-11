Nba, Gallinari show e Phila va ko

ROMA, 16 NOV - Otto gare e tanto spettacolo nel turno di stanotte in Nba. Un super Danilo Gallinari ha trascinato al successo Oklahoma su Philadelphia per 127-119. L'azzurro ha firmato 28 punti e 7 rimbalzi. Non è andata altrettanto bene a Marco Belinelli che con i suoi Spurs ha incassato la 4/a sconfitta consecutiva, stavolta a opera di Orlando per 111-109. Nella sfida clou che vedeva di fronte Rockets e Pacers, hanno vinto i primi per 111-102, grazie al solito rullo compressore di James Harden, che ha messo il suo sigillo su 44 punti (8 rimbalzi e 5 assist). Tornano a sorridere gli Hornets che hanno interrotto la serie nera di 4 ko e rivisto il successo, per 109-106, sui Pistons che invece sono in piena crisi. Boston ha superato 105-100 i Warriors e continua la sua corsa in testa a est, mentre i Lakers hanno consolidato il loro primato a ovest superando 99-97 i Kings. Infine successo a sorpresa dei Wizards in trasferta contro Minnesota per 137 a 116 con Bradley Beal ancora autore di 44 punti (e 10 assist).