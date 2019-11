Atp Finals: Zverev vince, Nadal è fuori

ROMA, 15 NOV - Tsitsipas-Federer e Thiem-Zverev: sono queste le semifinali delle Atp Finals di tennis, a Londra. Zverev in serata ha battuto per 6-4, 7-6 il russo Daniil Medvedev, già eliminato. Il tedesco, campione in carica, sbarra anche la strada anche a Rafa Nadal, che paga lo scontro diretto sfavorevole contro Zverev nel pari merito a tre che comprende anche Tsitsipas.