Mancini migliora Pozzo: "Superato mito"

ROMA, 15 NOV - "Abbiamo superato un mito, e questo non può che far piacere". Roberto Mancini sorride, dopo il 3-0 sulla Bosnia che vale la decima vittoria di fila, miglior serie della storia azzurra con la quale il ct supera di un successo Vittorio Pozzo. "Stasera ho visto un'ottima Italia - ha detto a RaiSport Mancini -. Sapevamo che non sarebbe stata partita facile, anche se loro non avevano nulla da chiedere alla classifica, e l'abbiamo subito messa sul binario giusto. Tonali? E' andato benissimo".