Genoa: Sturaro in campo dopo 7 mesi

GENOVA, 15 NOV - Finisce 2-1 per il Monaco il test amichevole giocato a porte chiuse questo pomeriggio dal Genoa a Montecarlo. Tantissime le assenze tra le due squadre per gli impegni di molti giocatori con le rispettive Nazionali. A segno per la squadra di Thiago Motta, Gumus (19'), pareggio di Boschilia al 21'. Nella ripresa poi gol decisivo di De Jesus Nascimento. Buone notizie per Sturaro, assente dallo scorso aprile per un brutto infortunio: ha giocato i primi 45'. Si avvicina il suo rientro, anche se non sarà disponibile ancora per la prossima partita a Ferrara contro la Spal, dove saranno presenti Andrea Favilli (che ha giocato un'ora) e Domenico Criscito, recuperati dopo gli infortuni.