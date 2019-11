Fiorentina: Pradè, Florenzi? Aria fritta

FIRENZE, 15 NOV - Su Alessandro Florenzi "tutto quello che viene detto in questo momento è aria fritta. A lui ho fatto il primo contratto, gli voglio bene, ma è un calciatore della Roma e sta bene lì. Non ho mai parlato di lui né col suo agente né con la Roma". Lo ha detto il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, a margine della presentazione del libro 'Volevo fare il calciatore. I primi passi di Giancarlo Antognoni', rispondendo a una domanda sulla possibilità che nel mercato di gennaio venga acquistato il giocatore della Roma. Pradè ha parlato anche di Vincenzo Montella: "Siamo contenti - ha affermato - del suo lavoro. La squadra, fino alla sconfitta col Cagliari, aveva fatto ottime prestazioni. Abbiamo sbagliato un primo tempo col Genoa e la partita di Cagliari, mentre abbiamo fatto grandi partite con Juventus, Atalanta, siamo andati poi a vincere a Milano. Non riesco a capire questo tipo di situazione negativa nei confronti di Vincenzo".