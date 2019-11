Moto: Valencia, Aprilia bene Espargarò

ROMA, 15 NOV - Al termine della prima giornata di prove del Gp di Valencia del Motomondiale che si corre domenica, Aleix Espargaró ha portato la sua Aprilia nei primi dieci chiudendo all'ottavo posto in 1'31.305 a 570 millesimi dalla pole. Aleix ha fatto il tempo nel secondo turno girando in solitaria e inanellando diversi giri veloci, sempre sul passo dell'1'31 medio. Il weekend che chiude la stagione MotoGP 2019 parte quindi bene per il n.41 catalano che anche lo scorso anno aveva dimostrato di essere competitivo su questa pista. Andrea Iannone, pur migliorando la sua prestazione tra la FP1 del mattino e il secondo turno, si è invece fermato al tempo di 1'32.568 che lo tiene lontano dalla top ten. Lo scarso feeling con la moto gli ha impedito di avvicinarsi alle zone alte della classifica che tenterà di conquistare nella FP3 di domani. "C'è poco da dire - commenta Iannone -, purtroppo non ho trovato feeling con la moto. Si tratta di una sensazione generale e fatico a pensare a una soluzione. Ora continuo a lavorare".