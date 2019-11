Gp Valencia: Quartararo re delle libere

ROMA, 15 NOV - Prima giornata in pista a Valencia nel segno di Fabio Quartararo. Il pilota francese, dopo aver dominato la tornata inaugurale, è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del gp che chiude il motomondiale. Quartararo ha chiuso in 1:30.735 davanti alla Yamaha di Vinales. Terzo posto per il campione del mondo Marc Marquez. Giornata decisamente no per Valentino Rossi che dopo la caduta in avvio, è finito a terra anche nel secondo turno di prove chiudendo con il 14/o tempo. Male anche la Ducati di Dovizioso, solo nono. Jorge Lorenzo, al suo ultimo gp in carriera dopo l'annuncio del ritiro, ha terminato in sedicesima posizione.