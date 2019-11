Il Mayakoba Classic fermo per maltempo

ROMA, 15 NOV - Il primo round del Mayakoba Classic, torneo del PGA Tour, è stato rinviato per maltempo. A Playa del Carmen, in Messico, una forte pioggia ha reso impraticabile il percorso del Camaleon Golf Club. Tutto posticipato con i big del green che scenderanno in campo tra poche ore. Il torneo dovrebbe dunque concludersi nella giornata di lunedì e non domenica. Difende il titolo Matt Kuchar che, nel 2018, ha interrotto un digiuno di vittorie durato oltre 4 anni contenendo la rimonta nel finale del neozelandese Danny Lee.