Tennis: Challenger Gardena,Sinner avanti

BOLZANO, 14 NOV - Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell'Atp Challenger Val Gardena Sudtirol di tennis. Giovedì sera il 18enne di Sesto Pusteria si è imposto negli ottavi su Roberto Marcora (183) in due set per 6-3, 6-4. Domani il trentino, reduce dal trionfo negli Atp Netx Gen a Milano, affronterà per un posto in semifinale il 27enne Federico Gaio. Oltre a Sinner e Gaio, altri due tennisti italiani hanno staccato il biglietto per i quarti a Ortisei: il 34enne Luca Vanni si è imposto su Andrea Pellegrino per 6-0, 6-2 e nei quarti se la vedrà con Peter Gojowczyk; l'altra giovane promessa del tennis italiano, la 'wild card' Lorenzo Musetti, ha spazzato via lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles per 6-4, 6-0. Nei quarti di finale il 17enne di Carrara troverà domani Sebastian Ofner.