Mancini:Voglio vittoria anche con Bosnia

ROMA, 14 NOV - "Belotti partirà titolare, per il resto ho due dubbi: uno a destra, nel ruolo di terzino, e uno a centrocampo. La Bosnia qui ha sempre vinto, è uno stadio dove si trova bene, faremo del nostro meglio, perché come loro anche noi vogliamo vincere. Poi si vedrà, per batterci dovranno giocare bene e noi faremo loro i complimenti. Sicuramente sarà una bella partita". Così Roberto Mancini, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in trasferta contro la Bosnia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. L'Italia e' a punteggio pieno e gia' qualificata.