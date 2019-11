Bonucci,CR7 vuole aiutare Juve a vincere

ROMA, 14 NOV - "Mi piace guardare avanti e non indietro. Ci sarà tempo per parlare, adesso voglio pensare alla Nazionale. Lui giocherà con il Portogallo, significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande come sempre. Quando torneremo a Torino ci sarà modo di confrontarsi e parlare, ci sono ancora tante partite in cui ci servirà il miglior Ronaldo". Così Leonardo Bonucci, nella conferenza stampa della vigilia di Bosnia-Italia, ha risposto a una domanda sul compagno della Juve, Cristiano Ronaldo. "Sono convinto - ha detto il difensore - che il suo obiettivo sia di migliorare ancora rispetto al passato, per aiutare la Juve a raggiungere tutti gli obiettivi".