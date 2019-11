Moto: Lorenzo annuncia il ritiro

ROMA, 14 NOV - Jorge Lorenzo si ritira. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo, cinque titoli mondiali in carriera, in una conferenza stampa straordinaria convocata alla vigilia del week end del gp di Valencia che chiude il motomondiale 2019. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista, non è facile ma ho deciso così" ha detto Lorenzo, 32 anni.