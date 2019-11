Empoli: Muzzi nuovo allenatore

EMPOLI (FIRENZE), 14 NOV - Roberto Muzzi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Empoli e oggi viene presentato allo stadio Castellani. Il nuovo tecnico sostituisce Cristian Bucchi, esonerato martedì mattina. Muzzi è alla sua prima esperienza come guida tecnica di una squadra professionistica. Ex calciatore, attaccante, con 430 partite, di cui 374 giocate in serie A, con Roma, Cagliari, Udinese, Lazio e Torino, ha segnato 116 reti. Ha giocato in serie B nel 1993 a Pisa e ha chiuso la carriera nel 2009 a Padova. Il suo percorso da allenatore è iniziato nel settore giovanile della Roma, dal 2009 al 2015. Nel 2013 ha lavorato a fianco di Aurelio Andreazzoli nella prima squadra giallorossa, quindi ha affiancato Stramaccioni al Panathinaikos e nello Sparta Praga. Ha lavorato come collaboratore tecnico di Andreazzoli a Empoli in serie A e ha seguito lo stesso tecnico al Genoa in questa stagione.