Scherma: Cdm, azzurri sciabola al Cairo

FIUMICINO (ROMA), 14 NOV - Tappa d'esordio della stagione di Coppa del Mondo al Cairo per la nazionale maschile della sciabola partita per la capitale egiziana poco dopo mezzogiorno dall'aeroporto di Roma Fiumicino con un volo Alitalia. Dodici gli sciabolatori azzurri che scenderanno in pedana da domani a domenica. Si tratta di Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Gigi Samele, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Matteo Neri, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio e Giovanni Repetti. Per otto di loro la gara inizierà domani con la fase a gironi ed il tabellone di qualificazione, mentre per Luca Curatoli, reduce dal bronzo individuale ai Mondiali di Budapest 2019, e per Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, l'esordio stagionale è programmato per sabato perché sono inseriti come teste di serie nel tabellone principale. I quattro saranno poi protagonisti della gara a squadre che si svolgerà domenica.