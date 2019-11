Atletico: Diego Costa out fino ad aprile

ROMA, 14 NOV - Diego Costa indisponibile fino ad aprile. E' quanto ipotizzano i giornali sportivi spagnoli, come 'As' e 'Marca' e anche il brasiliano 'Globo', dopo che l'Atletico Madrid ha diffuso una nota per fare chiarezza sulle condizioni dell'attaccante. Da giorni lamentava dolori cervicali e gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato "un'ernia discale-cervicale" per la quale c'è il rischio che debba sottoporsi a operazione chirurgica. Diego Costa, che in questa stagione ha segnato solo due gol in 15 presenze con la maglia dei 'colchoneros', ne parlerà con il club e verrà presa una decisione. Ma lo stop a cui sarà costretto si annuncia lungo.