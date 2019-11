Tweet razzista, 1 turno a Bernardo Silva

ROMA, 13 NOV - Multa di una cifra pari a 58mila euro e una giornata di squalifica. Questa è la decisione presa dalla Football Association, la federcalcio inglese, a carico di Bernardo Silva, attaccante portoghese del Manchester City accusato di "condotta scorretta" dalla FA. La federazione era intervenuta dopo che Bernardo Silva ave apostato un tweet con contenuti ritenuti discriminatori ai danni del compagno di squadra Benjamin Mendy. Nel tweet, dello scorso 22 settembre, si vede una foto di Mendy da piccolo, accanto al logo dei cioccolatini spagnoli "Conguitos", accompagnata da un emoticon sorridente con la scritta "Indovina chi?". Silva aveva rimosso il post che però non era sfuggito all'associazione anti-razzista 'Kick it Out' che ne aveva segnalato il contenuto alla Football Association. Ora il portoghese, oltre a scontare la squalifica di un turno e pagare la multa, dovrà anche svolgere delle ore di servizi sociali.