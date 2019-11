Baseball: Mike Piazza nuovo ct Italia

ROMA, 13 NOV - L'ex fuoriclasse del baseball Mike Piazza è il nuovo ct della nazionale italiana. Lo rende noto un comunicato della federazione italiana. "Dopo la comunicazione al Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Consiglio Federale straordinario - è scritto nella nota -, il Presidente della Fibs, Andrea Marcon, annuncia di avere raggiunto l'accordo per la conduzione della Nazionale di baseball con Mike Piazza, che assume il ruolo di commissario tecnico con effetto immediato". Fra i più popolari giocatori della Major League Baseball, nella Hall of Fame dal 2016, 12 volte All-Star e considerato il più forte battitore di sempre, la cui maglia n.31 è stata ritirata dai New York Mets, Piazza sostituisce Gilberto Gerali, che ha dato le dimissioni dopo che l'Italia ha fallito la qualificazione a Tokyo 2020. Da qualche anno Piazza ha trasferito la propria residenza in Italia ed è reduce da un'esperienza nel calcio come azionista di maggioranza della Reggiana, conclusasi con il fallimento del club, poi ripartito dalla serie D.