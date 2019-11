Mondiali paralimpici,Tapia argento disco

ROMA, 13 NOV - I Mondiali paralimpici di Atletica leggera si tingono sempre più di azzurro. E il nome di oggi è quello di Oney Tapia, che sale per la prima volta su un podio iridato conquistando l'argento nel disco F11 e il terzo pass per le Paralimpiadi di Tokyo. A Dubai il bottino dell'Italia è ora di quattro medaglie (due ori e due argenti). La gara è equilibrata nei primi lanci, con un testa a testa con il brasiliano Alessandro Da Silva e l'iraniano Mahdi Olad. Il bicampione europeo parte subito bene con il primo tentativo a 40,53 che gli regala temporaneamente il vertice di classifica. Al terzo lancio però, l'atleta del Brasile decide di mettere la sua firma nella storia con il nuovo primato mondiale di 46,10, togliendolo proprio al portacolori delle Fiamme Azzurre per 3 centimetri. Tapia non si dà per vinto e, alla quarta prova, reagisce con un lancio da 42,50 che gli vale il secondo gradino del podio. Da Silva è oro e l'iraniano Olad è bronzo con 41,18.