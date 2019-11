Ciclismo, morto Poulidor

PARIGI, 13 NOV - E' morto oggi a Saint-Leonard-de-Noblat, nel centro della Francia, all'età di 83 anni, il campione ciclistico Raymond Poulidor. Lo ha annunciato la radio France Info, citando il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme. Poulidor era ricoverato in ospedale da ottobre. Durante l'ultimo Tour de France, che aveva comunque seguito, era apparso molto provato. Popolarissimo in Francia, grande scalatore, Poulidor era noto come "l'eterno secondo", non avendo mai vinto il Tour de France e non avendo neppure mai indossato la maglia gialla nonostante avesse corso la Grande Boucle dal 1962 al 1976. Resta, tuttavia, ancora oggi, il corridore che più volte ha conquistato il podio della corsa.