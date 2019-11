Nba, Lakers sempre più in alto

ROMA, 13 NOV - Otto partite nel turno di questa notte in Nba. Pesante sconfitta per i City Thunder di Danilo Gallinari. Nonostante i 14 punti dell'azzurro, peraltro miglior realizzatore dei suoi, Oklahoma cede per 111-85 agli Indiana Pacers. Ancora un successo per i Los Angeles Lakers (24 punti per Anthony Davis, appena 19 per Lebron James) che infilano l'ottava vittoria di fila e soprattutto piegano la rivelazione stagionale, i Phoenix Suns per 123-115. Larga vittoria dei Chicago Bulls sui New York Knicks per 120-102. Successo casalingo anche per Utah Jazz che batte per 119-114 i New York Nets, trascinata da un Donovan Mitchell in serata di grazia, a segno con 30 punti. Di misura passa Philadelphia sui Cleveland Cavaliers 98-97, nonostante i 27 punti di Kyrie Irving. Nella altre sfide Miami batte Detroit 117-108, e Atlanta supera Denver per 125-121.