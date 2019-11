Via anno accademico, Balata a Camerino

ROMA, 12 NOV - Sarà presente anche il presidente della Lega di B Mauro Balata, domani all'Università degli studi di Camerino all'inaugurazione del 683° anno accademico, per il quale l'intervento conclusivo sara' del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Balata testimonierà lo stretto rapporto con Unicam, per un rafforzamento della sinergia per dar vita a future collaborazioni tre le due istituzioni. Ad inaugurare l'anno accademico sara' il rettore Claudio Pettinari, con un discorso "Universitas: scrupolo e utopia".