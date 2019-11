Figc, incontro club-arbitri su Var

ROMA, 12 NOV - Si svolgerà martedì 19 novembre alle ore 12, presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma, l'incontro programmato tra i rappresentanti dell'Aia, della Can e delle società di Serie A. Lo rende noto un comunicato della Federcalcio. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in accordo con il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e con il designatore della A Nicola Rizzoli, ha promosso l'organizzazione di un ulteriore incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di Serie A, al quale potranno accedere anche i rappresentanti dei media. L'obiettivo comune è di favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore, anche attraverso l'analisi dettagliata da parte del designatore degli episodi verificatisi nelle prime giornate di campionato.