Formula E:Gp Roma, via vendita biglietti

ROMA, 12 NOV - E' iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione dell'E-Prix di Roma, in programma il prossimo 4 aprile sul circuito cittadino dell'Eur, già cornice del successo delle prime due edizioni. A dieci giorni dall'inizio della sesta stagione del Campionato di Formula E, che partirà da Riyad con un doppio appuntamento il prossimo 22 e 23 novembre, è già possibile acquistare i primi biglietti per partecipare all'unica tappa italiana. "La tappa romana si preannuncia quanto mai competitiva - ha dichiarato Renato Bisignani, Direttore Comunicazione Formula E - Da quest'anno, con l'ingresso di Mercedes-Benz e Porsche avremo una griglia completa con 24 monoposto che si sfideranno su un tracciato molto amato dai piloti ed esaltato da un format di gara sempre più innovativo. Da questa stagione intendiamo consolidare ulteriormente l'identità della Formula E come il campionato più competitivo e imprevedibile dell'intero panorama del motorsport".