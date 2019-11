Orsolini azzurro,devo molto a Mihajlovic

FIRENZE, 12 NOV - "Devo molto a Mihajlovic e avrei voluto tanto avere in questo momento qualche consiglio da lui e una parola di sostegno". Così l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini nel corso della conferenza oggi dal ritiro azzurro di Coverciano. "E' una situazione particolare per le vicende di salute del mister, nelle ultime due settimane e mezzo non l'ho sentito per niente, sta affrontando un percorso di riabilitazione importante - ha continuato Orsolini - Appena tornerò a Bologna gli racconterò le emozioni di questo momento".