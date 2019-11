F1, Vettel "Interlagos pista amica"

ROMA, 12 NOV - Per Sebastian Vettel il gran premio del Brasile "è una corsa speciale". Il tedesco della Ferrari, sul sito della scuderia di Maranello presenta la gara di Interlagos e ricorda la sua vittoria di due anni fa ed il podio di Raikkonen lo scorso anno. "Quando si gareggia a San Paolo, in Brasile, è sempre un'incognita -dice il tedesco- può sempre succedere di tutto. Non so per quale motivo ma c'è qualcosa di particolare su questa pista e in questi luoghi. A ogni occasione qualcosa di pazzo succede e se non accade, puoi star certo che succederà l'anno successivo. Si tratta di un'altra pista che nel recente passato è stata amica della nostra squadra: ricordo,ad esempio, che l'anno scorso qui Kimi salì sul podio, mentre due anni fa fui io a conquistare la corsa". "Di sicuro, a livello di atmosfera, è una corsa speciale: i brasiliani sono probabilmente il pubblico più rumoroso tra quelli delle gare che abbiamo in calendario. Gridano talmente forte dagli spalti che anche noi in macchina riusciamo a sentirli".