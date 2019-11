F1, Red Bull conferma Albon per il 2020

ROMA, 12 NOV - La Red Bull ha ufficializzato la conferma di Alexander Albon per il 2020. La prossima stagione il pilota thailandese affiancherà ancora Max Verstappen. "Alex ha fatto molto bene dal suo debutto con il team in Belgio e i suoi risultati (7 volte nei primi 6) parlano da soli -ha detto il team principal Chris Horner. Albon ha dimostrato che merita pienamente di continuare il suo percorso con l'Aston Martin Red Bull Racing. C'è ancora molto potenziale da sbloccare e non vediamo l'ora di vedere Alex al fianco di Max nel 2020". Naturalmente soddisfatto Albon: "Sono entusiasta di continuare a collaborare con Verstappen il prossimo anno e so quanto sono fortunato ad avere questa opportunità - le sue parole. Sono estremamente grato che la Red Bull si sia fidata di me e abbia creduto nei miei risultati da quando sono entrato a far parte del team. Quest'anno è stato incredibile per me e ricevere la chiamata a Red Bull a metà stagione è stato un grande passo".