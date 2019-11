Basket: Serie A, Milano-Pistoia 83-63

ROMA, 11 NOV - L'Olimpia Milano vince la sua terza in fila in campionato e lo fa nel modo giusto, ovvero senza soffrire e senza spremere nessuno contro Pistoia, anzi si può permettere anche di non usare Michael Roll nel secondo tempo, lui che era stato uno dei più pronti in avvio di gara. 83-63 il finale. L'Olimpia non aveva disponibili Arturas Gudaitis e Amedeo Della Valle. Sergio Rodriguez e Luis Scola hanno osservato un turno di riposo… Paul Biligha ha superato quota 1.000 punti segnati in Serie A. Ne aveva 996 prima di affrontare Pistoia.